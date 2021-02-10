Москва, , 17:29 — REGNUM Прошедшие в России несогласованные акции — часть единого замысла по дестабилизации ситуации в 2021 и 2024. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Комиссия выявила схожесть сценариев происходящего в Москве, Гонконге и Белоруссии.

«Все одинаково, методички одни и те же», — отметил Пискарёв.

«Это большие бизнес-проекты, которые реализуются на территории нашей страны», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия Госдумы заявила об участии украинцев в фейках об акциях в Москве