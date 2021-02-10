Москва, , 17:19 — REGNUM К распространению в соцсетях фейков о несогласованных акциях в Москве имеют отношение иностранцы, в том числе с Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»)

«К фейкам причастны граждане иностранных государств в том числе с Украины», — заявил Пискарёв.

Он выразил обеспокоенность тем, что «под прицелом оказались наши дети».

«Нашей обязанностью является принять все меры по защите детей и сохранению молодого поколения», — отметил он.

По словам Пискарёва, реклама несанкционированных акций появилась после просмотра детских фильмов на YouTube.

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