Минск, , 17:05 — REGNUM Задержанного в России участника летних протестов в Белоруссии попросила выдать белорусская генпрокуратура, сообщили 10 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры РФ просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 г. р., для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявленный в розыск после участия в протестах в Белоруссии Кудин был задержан в России 21 января. В Белоруссии ему грозит пять лет лишения свободы.

Минск обвиняет его в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряжённом с применением насилия.

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