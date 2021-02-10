Варшава, , 16:43 — REGNUM Главный редактор Dziennik Gazeta Prawna Кшиштоф Едлак написал в своем издании статью, в которой обвинил власти Польши в «стремлении убить журналистику». Причиной этому послужили планы правительства страны ввести налог на рекламу для СМИ, что вызвало протесты в среде негосударственных изданий.

«Я понимаю и поддерживаю, если бы дополнительные налоги были введены в отношении цифровых гигантов с огромными доходами, которые при этом избегают уплату налогов и применяют сложные международные налоговые оптимизации. Но залезть в карман ко всем, даже к мелким издателям, которые и так еле сводят концы с концами — это не что иное, как попытка убить журналистику», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство работает над законопроектом, который предусматривает введение дополнительных налогов для СМИ — на доходы от рекламы. 10 февраля представители ряда негосударственных изданий в знак протеста прекратили работать, объявив кампанию бойкота «СМИ без выбора».