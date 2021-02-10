Афины , , 16:43 — REGNUM Слезоточивый газ применила полиция для разгона митингующих в Афинах, сообщает 10 февраля Newsit.gr.

Митинг, начавшийся в центре Афин, перерос в шествие, которое достигло парламента Греции на центральной площади Синтагма. После стычки с силовиками у стен парламента в отношении митингующих был применён слезоточивый газ, нескольких людей доставили в полицию.

Напомним, акции протеста в Греции проходят против изменения законодательства, касающегося вузов. Поэтому в митинге участвуют студенты, преподаватели и родительские организации.

По новому закону о вузах Греции при университетах будут созданы специальные охранные структуры. Кроме того, закон предусматривает отчисление «вечных студентов».

Новый закон пока не принят: греческие депутаты продолжают обсуждение. Массовые мероприятия не санкционированы властями: в Греции действует запрет на проведение таких акций из-за карантина.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Греции осудили лидера оппозиции за приглашения на митинги