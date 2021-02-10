Киев, , 16:43 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 10 февраля, был зарегистрирован проект закона о лишении Кабинета министров страны «несвойственных полномочий».

Об этом сообщает аппарат украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что законопроект разработан как раз правительством Украины, документом предусматривается внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении его 55 различных полномочий.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработали с целью «усиления способности правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов».

В правительстве считают, что сейчас работники перезагружены несвойственными правительству полномочиями, а это ограничивает возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов.

«Поэтом и существует необходимость лишения правительства ряда несвойственных полномочий и возложения их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией», — отмечается в документе.

Сроки рассмотрения инициативы в парламенте Украины на сегодняшний момент пока не определены.