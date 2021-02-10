Киев, , 16:34 — REGNUM Экспертам ЕС требуется больше времени, чтобы оценить последствия решения властей Украины по блокированию оппозиционных телеканалов, заявил представитель отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действия Юргис Вилчинскас.

Заявление Вилчинскаса, сделанное на конференции 10 февраля, цитируют украинские СМИ.

По словам европейского чиновника, Брюссель должен убедиться, что реакция украинской власти и возможные будущие решения будут сопоставимыми с целью существования свободы медиа и соблюдения фундаментальных прав.

«С точки зрения ЕС, я считаю, что мы до сих пор нуждаемся в кое-каком времени, чтобы изучить это дело, больше поговорить с украинской властью и, по сути, оценить последствия этого решения», — отметил Вилчинскас.

Вместе с тем, он считает, что на украинскую медийную среду «очень сильно» влияют дезинформационные кампании России — «и в этом контексте Украина, конечно, имеет законное право защищать себя от информационных манипуляций».

ИА REGNUM напоминает, что указ о санкциях, который привел к моментальному блокированию работы трех телеканалов, президент Зеленский подписал вечером 2 февраля.

5 февраля в своем видео-обращении президент Украины сказал, что решение украинской власти о закрытии телеканалов было полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семерки».