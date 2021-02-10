Варшава, , 16:33 — REGNUM Председатель правящей партии «Право и справедливость» и вице-премьер-министра Польши Ярослав Качиньский признан «Человеком года — 2020». Об этом сообщает польское издание Gazeta Polska.

«По итогам 2020 года мы вручим премию «Человека года» политическому деятелю, который является авторитетом и гарантией того, что дела Польши идут в правильном направлении — Ярославу Качиньскому», — прокомментировал решение главный редактор издания Рышард Капушинский.

По его словам, «жизнь и достижения Ярослава Качиньского известны всем — он всегда активен, всегда на передовой в борьбе за Польшу».

«Решение о награждении Качиньского принималось коллегиально — на основании мнения всех членов редакции, внештатных авторов и читателей. Всего мы проанализировали более 500 мнений и аргументов в пользу того или иного претендента», — заключил Капушинский.