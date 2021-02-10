Киев, , 16:25 — REGNUM Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из вод Чёрного моря, где они находились на учениях, сообщили 10 февраля в пресс-службе посольства США в Киеве.

Отмечается, что они находились в Чёрном море в течение 17 дней, проводя там совместные с «союзниками и партнёрами по НАТО» учения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января вышеуказанные американские эсминцы участвовали в совместных учениях с украинскими ВМС, а затем направились в Грузию.

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