Москва, , 16:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штраф за торговлю продукцией, требующей обязательной маркировки, без нее, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Проектом закона предлагается ввести в КоАП новые статьи, устанавливающие административную ответственность за оборот товаров, без соответствующей маркировки, а также за непредставление (несообщение) сведений или нарушение порядка и сроков представления таких сведений и за предоставление недостоверных сведений в информационную систему мониторинга за оборотом товаров, маркированных средствами идентификации. Максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей.

Законопроект также предусматривает порядок изъятия немаркированных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, и оборудования, использованного для производства таких товаров, а также устанавливает обязанность уничтожения изъятых из незаконного оборота немаркированных товаров.

Уже действует маркировка лекарств, табака, молочной продукции, ювелирных изделий, лекарств, шуб (меховых изделий), товаров легкой промышленности, шин, парфюмерии, фотоаппаратов и так далее.

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