Токио, , 16:05 — REGNUM Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади присутствовал на запуске танкера для перевозки сырой нефти на судостроительной верфи в Кумамото, сообщает Sindonews.

«От имени правительства Индонезии я хотел бы выразить свою признательность всему квалифицированному и самоотверженному персоналу, который внес свой вклад в строительство большого нефтяного танкера», — заявил посол Хери Ахмади.

Новый танкер, как ожидается, будет играть важную роль в удовлетворении потребностей в транспортировке сырой нефти для нефтеперерабатывающих заводов. Это очень важно для обеспечения энергоснабжения страны.

Известно, что новый танкер вмещает 324 кубометров сырой нефти или около 2,04 млн баррелей. Общая длина судна достигает 330 метров.

Строительство корабля, которое заняло около 18 месяцев, стало формой конкретного сотрудничества между Индонезией и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, хотя Камбоджа является аграрной страной, она по-прежнему импортирует овощи и фрукты из соседних стран, включая Индонезию.

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