Москва, , 16:03 — REGNUM Полёт над нейтральными водами Чёрного моря выполнили два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3. Об этом в Министерстве обороны РФ сообщили 10 февраля журналистам.

Бомбардировщики Воздушно-космических сил России, уточнили в ведомстве, выполнили плановый полет над акваторией Чёрного моря. Истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа обеспечили сопровождение для Ту-22М3.

Полет длился более пяти часов и прошёл в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.

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