Луганск, , 15:59 — REGNUM Один украинский военный погиб и двое получили ранения в результате взрыва боекомплекта на линии разграничения в ЛНР, сообщил 10 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Инцидент произошёл накануне, 9 февраля, при проведении ВСУ занятий с артиллерийским дивизионом 26-й артиллерийской бригады. Из-за детонации боекомплекта уничтожен перевозивший его грузовик ЗИЛ-131.

Осадчий «В результате происшествия погиб водитель автомобиля, ещё двое боевиков получили ранения».

Для расследования случившегося украинское командование направило на место ЧП специальную комиссию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января боевик ВСУ случайно прострелил себе ногу на учебных стрельбах.

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