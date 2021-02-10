Киев, , 16:05 — REGNUM Посольство США на Украине запустило онлайн-аукцион, на который выставило «ненужные вещи». Об этом сообщила пресс-служба американского представительства 10 февраля на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается, что на аукцион выставлено более 60 лотов, самый дешёвый из них — матрас, стоит 200 гривен или чуть более $7, а самый дорогой — набор мебели — 51,5 тыс. гривен или больше $1,85 тыс.

Аукцион продлится до 14 февраля 2021 года.

Напомним, ранее временно поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Украина получит от США холодильники, в которых сможет хранить вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer.

Читайте также: США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer