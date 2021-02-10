Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Отношения между Сеулом и Токио находятся на крайне низком уровне, в связи с чем возможность координации трехстороннего взаимодействия между Южной Кореей, Японией и США ослабевает. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Исследовательской службы Конгресса США (CRS).

В документе отмечается, что отношения Южной Кореи и Японии постоянно осложняются из-за «исторических споров», связанных с японским колониальным господством на Корейском полуострове (1910−1945 гг.). А также подчёркивается, что с 2018 года отношения двух стран находятся на самом низком уровне за последние десятилетия.

Среди причин таких отношений отмечается, постоянное противостояние Сеула и Токио в вопросах торговли, безопасности и исторических споров.

В докладе также говорится о том, что администрация президента США Джо Байдена официально сообщала о планах активизировать отношения с союзниками. Вполне возможно, что в Вашингтоне рассматривают вопрос укрепления доверия между Сеулом и Токио в целях налаживания трёхстороннего сотрудничества.