Париж, , 16:27 — REGNUM Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, объявила в интервью радиостанции France Bleu о начале программы по помощи детям, заразившимся SARS-CoV-2, в больницах Парижа.

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Как уточнила супруга лидера Франции, программа «Счастливые комнаты» нацелена на то, чтобы помочь детям «почувствовать семейную атмосферу, семейный мир», что, по ее мнению, очень важно, когда «ребенок болен и как никогда нуждается в близких».

«Обычно дети собираются… чтобы создать семейные пространства, чтобы семьи приходили в больницу, чтобы родители и дети находились вместе в специальных комнатах, играли или читали», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля представители французского Национального центра семейной помощи написали Брижит Макрон с просьбой поспособствовать репатриации женщины, больной раком кишечника и удерживаемой в лагере джихадистов в Сирии.

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