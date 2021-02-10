Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил запланированную встречу с журналистами, которых пригласили на инаугурацию нового мэра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После торжественной церемонии был запланирован брифинг для прессы. Однако по окончанию инаугурации мэр оперативно покинул актовый зал, оставив журналистов в неведении.

В пресс-службе мэрии заявили работникам СМИ, что после торжественного вступления в должность у градоначальника неожиданно изменился график. Поэтому и было решено отказаться от встречи с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, саму инаугурацию сначала тоже хотели провести за закрытыми дверями, однако позже прессу решили пустить на мероприятие.

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