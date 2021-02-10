Москва, , 15:51 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий изъятие домашних животных за долги, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Не только коллекторы, но и судебные приставы отнимают животных», — возмущен глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»). — «Это фактически шантаж, если называть вещи своими именами».

Согласно поправкам, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Речь также не идет о сельскохозяйственных животных.

Внесение предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать обеспечению надлежащих условий содержания домашних животных, отмечают в Госдуме.

В России действует закон, который фактически определил, что животное не является «вещью», а является живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания.

«Это закон о людях, об их отношении к окружающей среде. Очень здорово, что такая поправка есть», — отметил входе дискуссии глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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