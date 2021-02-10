Брюссель, , 15:47 — REGNUM Европейский союз может исключить из санкционного списка сына беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича, бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) в Брюсселе Рикард Йозвяк 10 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги», — объяснил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк опроверг информацию о вручении экс-президенту Украины нового подозрения в государственной измене.

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