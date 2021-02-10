Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их неформальный лидер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хотят прийти к власти с помощью «революции». Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 10 февраля сделал перед журналистами председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.

Депутат прокомментировал призыв Саакашвили к жителям Грузии переходить к неповиновению властям и выступать против государственных иниститутов.

«Национальное движение» никогда не приходило к власти через выборы. Их правительство пришло к власти в результате революции, а не выборов. Они проиграли выборы 2012 года, и последующие выборы. Они не выиграли и на этих выборах, и единственное, что они считают правильным, — это путь революции. Михаил Саакашвили опубликовал по сути воззвание к восстанию», — сказал Кадагишвили.

Он призвал принять меры против попыток разрушить государственные институты Грузии.

Напомним, ранее в связи заявлениями Саакашвили в МИД Грузии вызывали посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова. Он критически высказался в отношении слов экс-президента и подчеркнул, что они не совпадают с политикой Киева.

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