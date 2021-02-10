Москва, , 15:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обязывает аптеки информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Это важное для граждан решение. В случае принятия закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, законопроект регулирует работу передвижных аптечных пунктов.

«Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты», — отметил Володин.

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