Париж, , 15:50 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло заявила в интервью на телеканале France 2, что выступает против введения «санитарных» паспортов в стране, так как, по ее мнению, это может подорвать соблюдение демократических прав и свобод.

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«Я все еще выступаю против санитарных паспортов, которые кажутся мне нарушением наших прав и свобод. Как человеку, который очень уважает свободу, мне сложно представить введение таких паспортов. Если мы к этому придем, это будет откат», — заявила Башло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 декабря глава инфекционного отделения в больнице Тенон в Париже Жиль Пиалу, заявил, что во Франции«стремительно растет» число заражений «британским» штаммом SARS-CoV-2.

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