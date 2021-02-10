Афины , , 15:57 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры в целях борьбы с коронавирусом в Греции представил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас 10 февраля на пресс-конференции.

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Меры вступят в силу с 06:00 утра 11 февраля и продлятся до 28 февраля, они касаются области Аттики, включая острова, и области Трицинии.

— Использование маски обязательно как в помещении, так и на открытом воздухе.

— Запрет на движение транспорта по-прежнему действует с 21:00 до 05:00 в будние дни, а в выходные дни запрет будет действовать с 18:00 до 05:00.

В течение оставшихся часов передвижение вне дома будет по-прежнему допустимо только по шести указанным ниже причинам перемещения и после отправки SMS-сообщения и предъявления необходимой документации.

Что касается въезда в регион Аттики и выезда из него, то это допускается только по следующим причинам и при предъявлении необходимых подтверждающих документов:

— Поездки на работу и обратно;

— Серьезные причины, связанные со здоровьем;

— Единовременный переезд на постоянное место жительства;

— Посещение важной церемонии (например, похорон) или одинокого родителя;

— Единовременный перевод студента с места постоянного проживания в районное подразделение, где находится кафедра университета/школа;

— Заготовка сельскохозяйственной продукции;

Начальное и среднее образование переходит в «режим телемоста». Работа яслей и детских садов также будет приостановлена, а университеты продолжат работать за счет дистанционного обучения.

Что касается функционирования больниц, клиник, врачебных кабинетов и диагностических центров, то по-прежнему применяются следующие меры:

— Один санитар/посетитель на одного пациента;

— Соблюдение социальной дистанции, за исключением медицинских процедур;

— Ограничение числа плановых операций, за исключением онкологических и неотложных случаев.

Также продлевается приостановление посещения домов престарелых.

Общественный транспорт будет заполнен на 65%, а суда — на 50% (55%, если они имеют каюты). В легковых автомобилях и такси допускаются водитель и до двух пассажиров (за исключением несовершеннолетних и лиц, нуждающихся в помощи).

Что касается мест поклонения, то только до девяти человек могут присутствовать на церемониях, таких как свадьбы, крещения, похороны, поминальные службы и т. д.