Нейпьидо, , 15:39 — REGNUM Командующий вооруженными силами Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг обратился за помощью к премьер-министру Таиланда Прают Чан-Оча, передает CNN Indonesia.

Прают Чан-Оча был избран премьер-министром Таиланда в 2014 году после захвата власти в результате переворота.

Премьер-министр Таиланда получил письмо от лидера военной хунты с просьбой о помощи в поддержке демократии в Мьянме.

«Мы поддерживаем демократический процесс в Мьянме, но сейчас самое важное — это поддерживать хорошие отношения, потому что это влияет на общество, экономику и торговлю», — отметил премьер-министр Таиланда.

В последние десятилетия тайские и мьянманские солдаты поддерживают тесные рабочие отношения.

Напомним, военный переворот в Мьянме вызвал сильные протесты местных жителей. В последние дни демонстрации прошли в ряде крупных городов. Участники акций требуют освобождения политика Аун Сан Су Чжи и президента Мьянмы Вин Мьина и ряда высокопоставленных деятелей.

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