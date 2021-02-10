Токио, , 15:48 — REGNUM Решения на тему суверенитета южных Курильских островов не предусмотрены новой редакцией Конституции РФ, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Новая редакция российской конституции, конечно же, не допускает каких-то решений на тему суверенитета над островами», — подчеркнул Галузин, говоря о претензиях Японии на российские южные Курилы.

Посол напомнил, что Россия и Япония перешли к иной фазе обсуждений этого вопроса — возможному налаживанию более широкого совместного освоения этой территории. Российская сторона готова здесь к сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония оспаривает принадлежность островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи, хотя МИД России не раз подчёркивал, что российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

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