Киев, , 15:29 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении министра здравоохранения страны Максима Степанова. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба Совета общественного контроля при НАБУ на официальном сайте.

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Как сообщается, речь идёт о закупке вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

Украинская фирма-посредник «Лекхим» планировала закупить препарат по цене $17,85 за дозу.

«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а её «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», — отметили в пресс-службе.

Степанова подозревают в злоупотреблении властью, которое повлекло тяжкие последствия. Ему может грозить от трёх до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о задержке поставок китайской вакцины на Украину из-за некоторых бюрократических препятствий.

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