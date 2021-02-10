Киев, 10 февраля 2021, 15:29 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении министра здравоохранения страны Максима Степанова. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба Совета общественного контроля при НАБУ на официальном сайте.
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Как сообщается, речь идёт о закупке вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.
Украинская фирма-посредник «Лекхим» планировала закупить препарат по цене $17,85 за дозу.
Степанова подозревают в злоупотреблении властью, которое повлекло тяжкие последствия. Ему может грозить от трёх до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о задержке поставок китайской вакцины на Украину из-за некоторых бюрократических препятствий.
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