Иерусалим, , 15:27 — REGNUM Правительство Израиля рассматривает возможность принятия закона, обязывающего учителей делать прививки. Об этом заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн на брифинге 10 февраля.

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"Никто не имеет права подвергать опасности израильских детей», — объяснил эту позицию министр.

По его словам, те, кто категорически откажутся делать прививку, будут вынуждены часто проходить тестирование, возможно, за свой счет. Это тоже обсуждается.

Вероятность принятия такого закона также допустил генпрокурор Израиля.