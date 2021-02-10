Москва, , 15:17 — REGNUM Закон о штрафах на нарушения организации и проведения митингов, а также неповиновение законным требованиям силовиков призван обеспечить реализацию прав граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по госстроительству Олег Быков («Единая Россия»).

«Крайне важно обеспечить реализацию прав граждан на свободное выражение своего мнения в нашей стране, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, и во всем этом, я уверен, вы со мной согласитесь, должен быть порядок, которому нужно следовать, порядок, основанный на нормах закона», — заявил Быков.

«Нарушение такого порядка — совершение правонарушений и в этой связи должно находить соответствующую реакцию в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, защиты прав, свобод и законных интересов наших граждан», — отметил парламентарий.

Вводятся повышенные штрафы за нарушение порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании — до 200 тыс. рублей.

Одновременно предусматривается усиление ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, например, сотрудника полиции или Росгвардии — до 20 тыс. рублей.

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