Киев, , 15:12 — REGNUM Воздушное пространство «в Симферопольском районе полётной информации (РПИ)» может быть использовано для операций Североатлантического альянса. С таким предложением 10 февраля в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Он подчеркнул, что Украина «придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности», а одним из важных направлений такой интеграции, по его словам, является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении.

«В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Чёрного моря и зоны АТО», — подчеркнул глава ведомства.

В этой связи он предложил использовать «Симферопольские РПИ для воздушных операций НАТО по транспортировки войск, оборудования, грузов» и выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

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Как сообщал иаИА REGNUM, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море. Он отметил, что Чёрное море имеет стратегическую важность для Североатлантического альянса, поскольку три страны-союзницы — Турция, Болгария и Румыния — являются прибрежными странами, а Украина и Грузия, имеющие выход к этому морю — «очень близкие и уважаемые партнеры».

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