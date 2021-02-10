Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Представители оппозиционных партий Грузии, которые заявляли о фальсификациях на парламентских выборах, будут вызваны в комиссию по расследованию жалоб на нарушения на выборах. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 10 февраля сообщил журналистам председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили.

В парламенте создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы на нарушения во время прошедших в октябре 2020 года выборов. По словам Оханашвили, все, кого вызовут, будут обязаны явиться, иначе им грозит уголовная ответственность.

«Им (членам оппозиционных партий, прим. — ИА REGNUM) придётся принять активное участие в процессе. Если у них есть факты, подтверждающие фальсификации выборов, пусть представят их общественности», — сказал депутат.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. В комиссию по расследованию представители оппозиции войти отказались.

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