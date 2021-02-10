Ново-Огарево, Московская область, , 14:59 — REGNUM Публикация научного журнала The Lancet о результатах третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V» повышает не только уровень доверия к самой вакцине, но и к самому журналу. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.

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"Издание Lancet подтвердило свой высокий статус и объективность. Потому что сотни тысяч прививок, которые сделаны уже в России, подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к журналу. Практика показывает, что так оно и есть», — заявил Путин.