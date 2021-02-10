Ново-Огарево, Московская область, , 14:54 — REGNUM Порядок определения зарплат научным сотрудникам в России требует реформы. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.

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«Пять категорий: чем выше категория, тем выше заработная плата. И это понятно, это естественно, это справедливо, так и должно быть. Чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить. Потому что ведь если мы не обозначим хотя бы какой-то минимум, то тогда… разные руководители учреждений есть, можно довести эту нижнюю границу и до минимального размера оплаты труда», — заявил Путин.

«Это недопустимо, в данной сфере совершенно точно», — указал он.