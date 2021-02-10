Иерусалим, , 15:15 — REGNUM Силы Армии обороны Израиля и пограничной полиции в настоящее время сносят дом палестинца, признавшегося в резонансном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа 10 февраля.

Военные действуют в деревне Тура, где сносят два этажа дома, в котором жил местный житель, подозреваемый в убийстве мирной жительницы Израиля, матери шестерых детей. Ее тело было найдено через день после того, как она пропала во время пробежки в лесу недалеко от своего дома. 40-летний житель деревни Тура аль-Гарбия был арестован четыре дня спустя. Он признался в этом убийстве и воспроизвел его обстоятельства на месте преступления.

По его показаниям, он пробрался на территорию Израиля с намерением совершить террористический акт против израильтян.

Семья подозреваемого пыталась опротестовать в суде план по сносу верхних этажей трехэтажного дома, который им принадлежит: родственники утверждают, что жена подозреваемого и трое его детей жили на втором этаже, а он на третьем. Однако коллегия из трех судей постановила, что нет никаких оснований вмешиваться в план Армии обороны Израиля по частичному разрушению дома.

Суд уточнил, что дома террористов сносят не ради мести, а ради сдерживания.