Москва, , 14:51 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании для юрлиц за реабилитацию нацизма в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Предлагается установить административную ответственность для юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой, в том числе совершенные с применением СМИ и интернета.

Компания может поплатиться штрафом от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

Предусматривается, что указанные дела будут рассматривать судьи, а составление протоколов об административных правонарушениях закрепляется за должностными лицами Роскомнадзора.

В комитете Госдумы по госстроительству отмечают, что несение таких ограничений представляется целесообразным и явилось бы продолжением последовательных законодательных изменений, направленных на борьбу с оправданием фашизма и искажением исторических фактов о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

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