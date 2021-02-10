Тегеран, , 14:48 — REGNUM Заявление о наличии аудиозаписи, на которой, по утверждению СМИ, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарир обсуждает возможные причины уничтожения украинского самолёта под Тегераном, не соответствуют действительности. Об этом 10 февраля заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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«Утверждения в этой статье неверны и недостоверны», — подчеркнул дипломат.

Он указал на то, что многие слова, которые приписываются Зарифу, в корне не соответствуют его высказываниям и противоречат его культуре речи.

«Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также призвал Канаду не распространять слухи и «не усугублять горе семей погибших». Хатибзаде напомнил, что в настоящий момент подходит к завершению подготовка технического отчёта, при работе над которым Канада может высказывать свои соображения по катастрофе.

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«Тегеран будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами», — заверил дипломат.

Напомним, ранее CBC News сообщило, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обсуждает возможность того, что уничтожение Boeing 737 украинской авиакомпании в начале 2020 года было преднамеренным актом. Кроме того, якобы Зариф подчёркивает, что правда о сбитом самолёте никогда не будет раскрыта высшими эшелонами иранского правительства и военных.

Как сообщалоИА REGNUM, 8 января 2020 года Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение в Тегеране вскоре после взлёта из иранского международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA). На борту самолёта находилось 176 пассажиров и членов экипажа. Все погибли.