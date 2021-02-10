Новосибирск, , 14:46 — REGNUM Власти Новосибирска приняли решение создать «Зелёный совет» города. Об этом сообщила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии муниципалитета Анна Терешкова.

«Зелёный совет — своеобразный клуб, профессиональное сообщество экспертов, представляющих разные сферы деятельности: архитектуру, ландшафтный дизайн, ботанику, экологию, фитопатологию, агротехнику, растениеводство, флористику. Его задачи направлены на профессиональную экспертизу проектов развития озелененных пространств, на усовершенствование регламентов по уходу за зелёными насаждениями в городе, на просвещение горожан в сфере озеленения. Вопросов очень много, и я уверена, что этот неформальной орган поможет нам реализовать все наши проекты», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что администрироватьсовет будет управление по благоустройству общественных пространств мэрии города.