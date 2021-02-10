Ново-Огарево, Московская область, , 14:45 — REGNUM Правительству России необходимо обратить внимание на то, как устанавливаются в регионах базовые ставки окладов научных сотрудников. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин встречается с правительством и главными редакторами СМИ — трансляция»

«Эта базовая ставка… даже в одном регионе или даже однотипные учреждения, находящиеся на одной улице, могут отличаться по уровню этой базовой ставки. Я понимаю, что от региона к региону разница должна быть. Но если настолько это не отрегулировано, что на одной улице однотипные учреждения могут иметь разные базовые ставки, наверное, здесь есть о чём подумать», — заявил Путин.