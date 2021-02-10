Иерусалим, , 20:10 — REGNUM В Израиле может быть законодательно разрешено требовать от учителей вакцинации от коронавируса, чтобы они могли работать, заявил генеральный прокурор Авихай Мандельблит на заседании кабинета министров по коронавирусу 9 февраля, сообщает N12.

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На предыдущем заседании кабинета министров Мандельблит указал, что можно будет принять закон, который позволит работодателям вводить санкции в отношении работников, отказывающихся от вакцинации от коронавируса. Теперь заострилось обсуждение вопроса с учителями.

Ранее мэр города Явне вызвал юридическую и общественную дискуссию своей идеей о том, чтобы допуск к очному преподаванию могли получить только привитые от ковида учителя.