Донецк, , 14:40 — REGNUM Украинские власти должны в ближайшее время, либо официально подтвердить свою приверженность минским соглашениям, либо заявить о своем выходе из них. Такое требование высказала 10 февраля полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Мы требуем от Киева в самое ближайшее время наконец-то определиться по поводу своих дальнейших действий. Или Украина остается в минском процессе и официально подтверждает свою приверженность комплексу мер на уровне Верховной рады и президента, или же официально заявляет о выходе из мирных соглашений», — приводит ее слова пресс-служба МИД ДНР.

При этом Никонорова подчеркнула, что в ситуации, когда глава представляющей Украину делегации на мирных переговорах призывает к войне, у Киева не получится сохранить статус-кво.

В то же время, глава МИД ДНР отметила, что, по ее мнению, украинские официальные лица бьют все рекорды по «агрессивности и провокационности своих публичных высказываний».

«В частности, глава украинской делегации на минской площадке в открытую рассказывает о намерениях Украины применять силу против жителей Донбасса. Более того, эти высказывания сопровождаются призывами к международному сообществу поддержать Киев в его стремлении осуществлять «жесткие» методы», — добавил она.

Также Никонорова указала, что, как она считает, Киев по сути уже подтвердил свой выход из договоренностей о мерах по контролю за перемирием в Донбассе.

«Они или изо всех сил делают вид, будто соблюдают перемирие, или же открыто призывают к эскалации, потому что якобы только так можно сделать вторую сторону конфликта более сговорчивой. Ни в первом, ни во втором варианте нет и намека на то, что Украина действительно заинтересована в возобновлении мира путем дипломатических переговоров», — подчеркнула глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.