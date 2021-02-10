Москва, 10 февраля 2021, 14:35 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») призвала обновить российское законодательство с учетом интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.
«Все существующие составы преступления сегодня содержат пробел, не учитывая новый формат преступного влияния и новый коммуникативный эффект достижения преступных целей с помощью новых технологий», — заявила Яровая.
По ее мнению, законодательство требует развития и совершенствования.
«Те кто совершает преступления, они себя уже усовершенствовали. Мы работаем с последствиями, а надо работать на упреждение», — подчеркнула парламентарий.
Госдума обсуждает ужесточение наказания за реабилитацию нацизма с использованием интернета.