Цхинвал, , 14:33 — REGNUM Пока парламент Южной Осетии не возобновит работу, депутатам не будут платить заработную плату. Это заявление, как передает агентство «Рес», 9 февраля сделал вице-спикер парламента республики Петр Гассиев на брифинге.

Он пояснил, что из-за бойкота, который 17 оппозиционных депутатов объявили законодательному органу, в парламенте несколько месяцев не получается собрать кворум. Из-за этого не был принят государственный бюджет на 2021 год и ряд важных законопроектов.

«Зарплата не будет выплачиваться до того момента, пока часть депутатов поймет, что их избрал народ для того, чтобы они работали и защищали интересы народа, который они сейчас подставляют тем, что не принимают главный финансовый документ страны и множество остальных необходимых законов», — сказал Гассиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционные депутаты парламента Южной Осетии объявили бойкот парламенту, требуя отставки генпрокурора страны Урузмага Джагаева. Народные избранники заявили, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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