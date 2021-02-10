Екатеринбург, 10 февраля 2021, 14:53 — REGNUM Журналисты будут допущены на инаугурацию нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ранее мероприятие планировали сделать закрытым для СМИ. Журналистам предлагалось присутствовать на брифинге по итогам церемонии.
«Глава Екатеринбурга принял решение о присутствии всех аккредитованных СМИ на инаугурации», — сказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, Орлова избрали главой города 9 февраля 2021 года на заседании городской думы.
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