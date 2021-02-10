Киев, 10 февраля 2021, 14:32 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко мог бы стать премьер-министром страны, но только после перевыборов. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов 10 февраля в интервью BBC Украина.
Турчинов уверен, что таким образом власти Украины могли бы исправить ситуацию в стране, которую они же и спровоцировали.
Высказывания политика прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Евгений Василевский заявил, что Владимир Зеленский пришёл к власти как оппонент Порошенко, а теперь активно пытается понравиться украинским националистам, продолжая курс своего предшественника.
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