Киев, , 14:32 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко мог бы стать премьер-министром страны, но только после перевыборов. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов 10 февраля в интервью BBC Украина.

«Я считаю, что он достаточно подготовлен для этого», — отметил бывший чиновник.

Турчинов уверен, что таким образом власти Украины могли бы исправить ситуацию в стране, которую они же и спровоцировали.

«Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть», — подытожил он.

Высказывания политика прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Совсем очумел от недопосаженности», — заявил он в ответ на высказывания Турчинова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Евгений Василевский заявил, что Владимир Зеленский пришёл к власти как оппонент Порошенко, а теперь активно пытается понравиться украинским националистам, продолжая курс своего предшественника.

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