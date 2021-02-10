Ново-Огарево, Московская область, , 14:23 — REGNUM Ряд государственных служб склонны заниматься подгонкой формальных показателей. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.

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«Очень часто мы видим, — ну, точнее, бывает так, скажет аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определённую подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчётам всё вроде бы как сходится. Сходится подчас за счёт каких-то, повторяю, ухищрений, когда специалистов переводят сокращённый режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растёт», — заявил Путин.

«Это всё мы услышали на заседании совета по науке и образованию», — напомнил он.