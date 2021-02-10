Париж, , 14:21 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции уже в ближайшее время может стать доступной для использования на территории Франции. Надежду на скорое одобрение российского препарата в ведущей европейской инстанции в области сертификации лекарств выразил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Надеемся, что в ближайшее время «Спутник V» получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал в беседе с ТАСС дипломат.

Он подчеркнул, что это сделает возможным производство и использование российской вакцины во Франции и других странах Евросоюза. Он также напомнил о недавнем визите делегации французских специалистов в Россию для ознакомления с антиковидной вакциной, разработанной Центром имени Гамалеи.

«Насколько мне известно от французских коллег, эти контакты были весьма позитивными», — добавил Мешков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о том, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» была принята в Евросоюзе.

Как пояснил аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, время рассмотрения заявки определяется европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и может быть достаточно продолжительным. То есть, по его словам, до окончательной регистрации российской вакцины международными организациями, что сделало бы её полностью легитимной, может оказаться ещё очень далеко.

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