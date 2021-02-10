Вильнюс, , 14:21 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Италии с просьбой помочь с расширением санкций в отношении страны. Она заявила об этом 10 февраля в ходе своего участия в онлайн-слушании комитета по иностранным делам парламента Италии, ее слова приводит сайт белорусской оппозиционерки.

«Италия может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против «кошельков» Лукашенко (представителей бизнеса, считающихся у оппозиции близкими к власти — ред.). Итальянская Республика может использовать свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, чтобы призвать к медиации (посредничеству — ред.) в кризисе и новым выборам в Белоруссии», — заявила она.

Также Тихановская призвала итальянские власти к проявлению «решительности» и к конкретным шагам в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля стало известно, что по итогам 2020 года Минский тракторный завод (МТЗ) экспортировал продукции на $530 млн, основным рынком сбыта традиционно был российский.