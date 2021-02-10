Ново-Огарево, Московская область, , 14:19 — REGNUM Вопрос достойной оплаты труда для научных сотрудников и граждан, занятых в сфере здравоохранения, образования и социальных сферы, вновь стал актуален. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства России.

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«Хочу вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на недавнем совете по науке и образованию, выступлению одного из участников нашей дискуссии. Речь идёт об уровне заработных плат научных сотрудников», — заявил Путин.

В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работникам бюджетной сферы.

«При этом в послании 2019 года особое было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь не допустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял», — отметил президент.

«Вместе с тем порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчётах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистам здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», — указал Путин.