Москва, , 14:11 — REGNUM Разворачивающиеся события вокруг бывшего президента США Дональда Трампа имеют очень много смыслов и подтекстов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«С начала 2021 года американская валюта последовательно сдает свои позиции на рынке Форекс. Обесценится или нет американский доллар — покажет время.

Однако еще инициированная господином Трампов заливка американской экономики триллионами долларов может потерпеть фиаско.

И в этом плане сегодняшняя юридическая реальность происходящего минимизирует риски ответственности у пришедших к власти демократов.

Трамп умудрился испортить политические и экономические отношения США с ЕС, Россией и Китаем.

Происходящие сегодня в Вашингтоне события как бы дают миру сигнал, что в случившемся новый хозяин Белого дома Джо Байден не виноват и впереди у него предстоит очень большой объем работ по восстановлению отношений, расширению маневров в дипломатии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы проголосовали за конституционность процесса по импичменту экс-президента США Дональда Трампа.

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