Уфа, , 14:34 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом 10 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи Башкирии от федерального центра на развитие культурных объектов республики всероссийского значения.

Хабиров отметил, что одним из важных объектов является Госцирк, закрытый в 2017 году. Это вызывает болезненные эмоции у жителей республики, отметил глава региона.

Он также сообщил, что в Башкирии есть великолепный театр кукол, который также нужно «довести до ума», поскольку у актеров нет нормальных гримерок, в театре отсутствует буфет.

«А какое представление для детей без мороженого в антракте? Здесь, безусловно, должны работать и детские студии, которые негде разместить. Нужно строить современный пристрой», — сообщил Хабиров.

Глава региона напомнил и о государственном академическом русском драматическом театре Башкирии.

«Свет и звук — не обновлялись с момента постройки в 1982 году! Сцена и зал не ремонтировались 20 лет», — сообщил он.

Хабиров отметил, что Башкирии нужна и современная библиотека.

«Ольга Борисовна знает и понимает все эти и многие другие проблемы. Ищем решения», — сообщил глава региона.

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