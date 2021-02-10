Уфа, 10 февраля 2021, 14:34 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом 10 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.
По его словам, на встрече обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи Башкирии от федерального центра на развитие культурных объектов республики всероссийского значения.
Хабиров отметил, что одним из важных объектов является Госцирк, закрытый в 2017 году. Это вызывает болезненные эмоции у жителей республики, отметил глава региона.
Он также сообщил, что в Башкирии есть великолепный театр кукол, который также нужно «довести до ума», поскольку у актеров нет нормальных гримерок, в театре отсутствует буфет.
Глава региона напомнил и о государственном академическом русском драматическом театре Башкирии.
Хабиров отметил, что Башкирии нужна и современная библиотека.
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