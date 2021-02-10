Москва, , 13:52 — REGNUM Традиционная ежегодная встреча президента России Владимира Путина с руководителями отечественных СМИ состоится 10 февраля. Она пройдёт по видеосвязи и будет непубличной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такой встречи, отметил Песков, не было около года. Путин пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных, и радио-, и интернет-, и печатных СМИ.

Для мероприятия выбран формат закрытой видеоконференции «без какой-то повестки дня». Руководители СМИ смогут разобраться в темах, возможно, не до конца понятных, которые хотелось бы подробнее обсудить с президентом, пояснил представитель Кремля.

В середине дня у Путина запланировано совещание с членами правительства, посвящённое в том числе институту банкротства. Также запланированы другие непубличные встречи, отметил он.